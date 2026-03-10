Захищав Україну до останнього: на Одещині попрощалися із розвідником Павлом Чернявським

В Одеської області попрощалися із загиблим українським військовим Павлом Чернявським. Захисник служив розвідником у складі розвідувального взводу розвідувальної роти.

Він загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Роздільнянська міська територіальна громада.

Як проходило прощання?

Траурна церемонія відбулася 9 березня у Роздільнянській громаді Одеської області.

Жителі громади зустрічали траурний кортеж уздовж дороги, утворивши “живий коридор” із державними прапорами та квітами.

Після церемонії прощання Павла Чернявського поховали з військовими почестями на кладовищі у селі Виноградар.

Що відомо про загиблого?

Павло Вікторович служив солдатом, був розвідником розвідувального взводу розвідувальної роти. До лав української армії він став у жовтні 2025 року, коли був призваний на військову службу по мобілізації.

Відтоді сумлінно виконував свій обов’язок, залишаючись відданим військовій присязі, побратимам і Україні.

Військовий загинув 18 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

