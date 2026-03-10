Укр Рус
10 березня, 06:40
Захищав Україну до останнього: на Одещині попрощалися із розвідником Павлом Чернявським

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Павло Чернявський, розвідник української армії, загинув 18 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.
  • Прощання з ним відбулося 9 березня у Роздільнянській громаді Одеської області, де його поховали з військовими почестями.

В Одеської області попрощалися із загиблим українським військовим Павлом Чернявським. Захисник служив розвідником у складі розвідувального взводу розвідувальної роти.

Він загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Роздільнянська міська територіальна громада.

Як проходило прощання?

Траурна церемонія відбулася 9 березня у Роздільнянській громаді Одеської області. 

Жителі громади зустрічали траурний кортеж уздовж дороги, утворивши “живий коридор” із державними прапорами та квітами. 

Після церемонії прощання Павла Чернявського поховали з військовими почестями на кладовищі у селі Виноградар. 

 

 

Що відомо про загиблого?

Павло Вікторович служив солдатом, був розвідником розвідувального взводу розвідувальної роти. До лав української армії він став у жовтні 2025 року, коли був призваний на військову службу по мобілізації. 

Відтоді сумлінно виконував свій обов’язок, залишаючись відданим військовій присязі, побратимам і Україні.

Військовий загинув 18 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області. 

Чиє ще життя забрала війна?

  • На Херсонському напрямку загинув 27-річний воїн із Львівської області Іван Алєксєєв. Місцева влада зазначила, що тільки восени 2025 року відійшов у вічність і батько загиблого – також військовослужбовець, який захищав Україну.

  • За Україну поліг фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Він служив у 225-му окремому штурмовому полку. Вадим загинув, врятувавши життя чотирьох побратимів. Він був єдиним сином у своїх батьків.

  • Україна втратила ще одну молоду захисницю. На фронті загинула бойова медикиня Тетяна Мазуренко з Київської області. Їй було лише 22 роки – через кілька днів дівчина мала відзначати свій день народження. 