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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Центр UA

      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?

      3347
      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / GETTY IMAGES

      Якщо у зовнішній політиці президент фактично на авансцені у головній ролі, то у внутрішній політиці він – другорядний персонаж. Крім декількох кадрових призначень, у його арсеналі ще три вагомі інструменти здійснення своїх політичних забаганок.

      Зокрема право законодавчої ініціативи, можливість ветувати закон та ініціювати всеукраїнський референдум щодо змін у Конституцію.

      Утім, у своїх передвиборчих програмах кандидати часто приділяють увагу сфері розподілу повноважень влади та місцевому врядуванні. Крім того, це питання, які часто стосуються політичних реформ та впливу президента на всі інші гілки. Тому ГО "Центр UA" проаналізувала передвиборчі програми та з'ясувала, що пропонують змінити десять найпопулярніших кандидатів.

      Кандидати активно використовують ідеї зміни моделі взаємодії між різними інститутами. Олег Ляшко планує скасувати посаду прем'єр-міністра і посилити повноваження президента. Його суперники Юлія Тимошенко та Олександр Вілкул вважають, що Україні необхідна нова конституція, у якій ключовою фігурою буде очільник уряду. Також троє кандидатів пропонують скоротити кількість народних обранців – від 350 у Тимошенко до 179 у Вілкула.

      Розподіл повноважень

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      Кандидати планують використовувати механізм референдуму для прийняття ключових рішень та формування основи внутрішньої та зовнішньої політики – така пропозиція є і у програмі Володимира Зеленського, і у Юлії Тимошенко. Вона також переконана, що громадяни мають отримати право в будь-який момент змінювати центральну та місцеву владу "через справжній референдум за народною ініціативою замість жертовних революцій".

      Представницька та пряма демократія

      Судову владу у своїх передвиборчих програмах кандидати теж не оминули. Посилювати громадський контроль за нею хочуть через виборні посади суддів. Таку ідею висловили п'ять кандидатів – Вілкул, Зеленський, Кошулинський, Тимошенко та Ляшко. Останній пропонує обирати також прокурорів, а Бойко і Шевченко – ще й очільників місцевих правоохоронних органів.

      правосуддя

      Чимало кандидатів висловили бажання дещо удосконалити антикорупційну політику. Традиційно присутня ідея посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Це обіцяють Гриценко, Шевченко та Зеленський. Останній у випадку перемоги навіть внесе в парламент закон про захист та матеріальне стимулювання викривачів корупції, а також унеможливить вихід підозрюваних у корупції під заставу.

      Антикорупційна політика

      Тимошенко та Шевченко пропонують розширити контрольні повноваження парламентської опозиції. Шестеро кандидатів зобов'язались подати законопроект про імпічмент президента з деталізацією його механізмів. Серед них – Гриценко, Зеленський, Кошулинський, Ляшко, Смешко і Шевченко. Водночас Зеленський, Кошулинський, Смешко і Тимошенко пообіцяли скасувати недоторканість депутатів та інших категорій чиновників. А Зеленський та Кошулинський навіть планують домогтися позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство.

      Розподіл повноважень

      Чимало кандидатів у своїх програмах згадали і про децентралізацію – одну з наймасштабніших реформ. Винятком став лише Олег Ляшко. Більшість кандидатів анонсують збільшення фінансових надходжень до місцевих громад та розширення їхніх повноважень. Правда, мало хто вказує на способи досягнення цих амбітних цілей. Гриценко та Шевченко пропонують ліквідувати обласні та районні державні адміністрації. Право громад на утворення своїх виконкомів анонсує і програма Юлії Тимошенко.

      Програми Тимошенко та Гриценка передбачають також можливість громад розпоряджатися землею за межами своїх населених пунктів. Розширити вплив громад шляхом реалізації права на місцевий референдум пропонують Кошулинський та Шевченко. Петро Порошенко лаконічно зазначив про продовження політики децентралізації. Володимир Зеленський екстравагантно запропонував більше повноважень віддавати на місця, аби влада не концентрувалась лише у Києві.

      Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів, – написав кандидат.

      Найбільш радикальними у цій сфері політики є пропозиції Юрія Бойка та Олександра Вілкула. Останній пропонує зміни до Конституції, аби зробити Україну децентралізованою парламентською республікою, в якій повноваження центральної влади звузяться до повноваження зовнішньої політики, оборони, національних та міжнародних інфраструктурних проектів. Крім цього, місцевим громадам Вілкул обіцяє рай із розподілом податків, пропонуючи залишати на місцях усі надходження від ПДФО, екологічного податку, акцизних зборів та рентних платежів. Бойко, у свою чергу, планує перехід до прямих виборів очільників регіонів, які отримають "економічну самостійність".

      Устрій та процес децентралізації

      Обирати того, хто протягом п'яти років управляти країною, потрібно свідомо та відповідально. Саме так можна створити умови, за яких політика очільника країни у період його каденції відповідатиме запиту суспільства. Тому ми закликаємо ознайомитися з офіційними документами учасників президентських перегонів – передвиборчими програмами. Це необхідний мінімум для нас, відповідальних виборців.

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      Автор: Ігор Мошенець

      Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або Уряду США.

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      Автор: Центр UA
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Петро Порошенко Анатолій Гриценко Юрій Бойко Корупція Олександр Вілкул Олег Ляшко Децентралізація
      Джерело: 24 Канал
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