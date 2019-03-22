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      Війна, повернення Криму, стосунки з Росією, ЄС і НАТО: що пропонують кандидати в президенти

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      В який бік рухатися Україні?
      В який бік рухатися Україні? / Радіо Свобода

      В Україні вже п’ятий рік триває війна, окуповані Крим та Донбас, тому питання незалежності, територіальної цілісності та національної безпеки – найбільш пріоритетні для українців. І саме президент як верховний головнокомандувач повинен це забезпечувати.

      На міжнародній арені президент є не просто обличчям країни, але й представляє її інтереси, веде переговори, укладає міжнародні договори та керує всією зовнішньополітичною діяльністю.

      Напередодні президентських виборів ГО "Центр UA" зробило аналіз позиції щодо національної безпеки та зовнішньої політики 10-ти найпопулярніших кандидатів згідно з останніми соціологічними опитуваннями. Нижче про те, як вони планують завершити війну на Сході та повернути Крим, який курс для України оберуть, а також про важливість членства в НАТО.

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      Війну на Донбасі кандидати пропонують закінчити по-різному.

      Порошенко та Вілкул планують використати міжнародну миротворчу місію. Чинний президент пропонує зробити це спільно з миротворцями ООН, а Вілкул надає перелік нейтральних країн, що можуть стати учасниками подібної місії. Правда, нейтральність окремих пропонованих учасників, таких як Білорусь чи Казахстан, є сумнівною з огляду на їхню участь в Ташкентському договорі за участі Росії.

      Ще частина претендентів на пост президента переконана, що переговорний процес піде ефективніше, якщо залучити до нього підписантів Будапештського меморандуму, тобто Великобританію і США. Таку ідею підтримують Зеленський, Ляшко, Кошулинський, Смешко і Тимошенко. Лише Бойко закликає вести переговори з усіма сторонами конфлікту, що може передбачати і залучення бойовиків "ДНР" і "ЛНР".Деокупація Донбасу

      А от щодо повернення Криму, то кандидати декларують досить обережні та часто розмиті позиції. Утім, ряд топ-учасників перегонів так і не зазначили засобів повернення півострова до складу України. Йдеться про Бойка, Вілкула, Ляшка та Зеленського. Щоправда, на наш запит штаб Зеленського уточнив його безумовну підтримку ідеї повернення Криму, але не деталізував механізми її здійснення.

      Повернення Криму
      Незважаючи на те, що ведення зовнішньої політики належить до прямих компетенцій президента, питанню її розвитку в передвиборчих програмах присвячено дуже мало уваги. До прикладу, Порошенко та Кошулинський твердо задекларували курс на ЄС і НАТО. Штаби Гриценка та Зеленського у своїх уточненнях також наголосили про підтримку вступу до ЄС і вступу до НАТО. Тимошенко у своїй програмі взагалі не окреслила свого ставлення до цих питань, хоча в розширеній версії Нового курсу декларувала підтримку вступу до НАТО та до ЄС. Смешко підтримав ідею здобуття Плану дій щодо членства в НАТО, однак питання ЄС оминув. А от Бойко, Вілкул, Ляшко і Шевченко взагалі не висвітлили європейської та євроатлантичної інтеграції в своїх програмах.

      Курс на ЄС

      Вступ у НАТО

      Чимало кандидатів зазначили і те, якими будуть подальші стосунки України та Росії. Порошенко, Тимошенко, Шевченко та Кошулинський у своїх програмах пообіцяли домагатися відшкодування від Росії за завдані збитки. Таку ж позицію висловили й у штабі Зеленського. Інші хочуть використати міжнародні правові механізми покарання винних за злочини на території України, зокрема про це говорять Тимошенко, Шевченко, Кошулинський. Останній також планує спрямувати зусилля вітчизняної дипломатії на формування нового регіонального об'єднання – Балто-Чорноморського союзу.

      Відносини з Росією

      Аби вимагати підзвітності від влади, слід перейти від сліпого вибору облич та рекламних гасел до раціонального та усвідомленого вибору тих політиків, які гарантуватимуть громадянам виконання своїх програмних обіцянок. Це можливо завдяки аналізу їхніх передвиборчих програм, адже у цих документах вони представлять своє бачення розвитку країни.

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      Автор: Ігор Мошенець, ГО "Центр UA"

      Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або Уряду США.

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      Автор: Центр UA, Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Анексія Криму Олег Ляшко Олександр Вілкул НАТО Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 Канал
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