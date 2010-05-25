Про це повідомляє "ЛІГАБізнесІнформ" із посиланням на дані Держкомстату. За даними аналітиків, за І квартал 2010 року роздрібний товарообіг в нашій країні знизився більше, ніж на 2,5%. Тим часом, зокрема в Таджикистані, товарообіг збільшився на 21%, в Білорусі - на 13%, Казахстані - на 10,5%, Азербайджані та Узбекистані - на 8%, в Молдові - на 6,2%.