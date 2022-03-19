Роздягають і оглядають чоловіків: окупанти вишукують "азовців" на виїзді з Маріуполя

Полк спеціального призначення "Азов" дає героїчну відсіч загарбникам у Маріуполі. Аби виявити та знешкодити його бійців, орки вдаються до дивакуватих методів.

До одного з них загарбники вдалися на виїзді з блокованого Маріуполя. Про це написав радник очільника МВС Антон Геращенко. Також він оприлюднив відповідні фото

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Окупанти шукають людей із патріотичними тату

На оприлюднених кадрах видно, як орки намагаються виявити "азовців". Ті пришелепкуваті зупиняють машини та виводять звідти чоловіків. Опісля примушують роздягтися та видивляються на їхніх тілах патріотичні татуювання. Якщо ж таке знаходять, їхнім власникам загрожує арешт.



У пошуках патріотичних тату: на виїзді з Маріуполя орки оглядають чоловіків / Фото взято з телеграму Антона Геращенка

Тільки "азовці" не залишають місто, а луплять окупантів!

– наголошує Геращенко.

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Орки перевіряють не лише молодих, а і старших чоловіків / Фото взято з телеграму Антона Геращенка

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