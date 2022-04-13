Розглядаємо такі сценарії, – Маляр про ймовірний повторний наступ на Київ

Ганна Маляр підкреслила, що російські війська можуть наступати не лише на Схід. Тож потрібно бути готовими до того, що окупанти повернуться і на ті території, які вони вже покинули.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в ефірі телеканалу "Рада". Вона нагадала, що війна все ще триває і розслаблятися зарано.

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Загроза повторного вторгнення все ще існує

Ганна Маляр підкреслила, що ЗСУ звільнили Київську область від окупантів. Але варто розуміти, що ризик поновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не лише Сходу, можливий. Відтак у Міністерстві оборони такі сценарії розглядають.

Вона додала, що зараз ключова задача російських військ – Схід. Тож вони намагатимуться всіляко закріпитися на географічних кордонах Луганської та Донецької областей. Натомість Харківську та Херсонську використовуватимуть для застосування своїх збройних сил.

Але можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому не варто розслаблятися. Війна зараз в її активній фазі. Ми не можемо говорити про те, що спадає активність, зменшуються бої,

– наголосила вона.

Заступниця міністра додала, що наразі запеклі бої тривають на Сході. Тож у залежності від розвитку обставин по інших регіонах, буде зрозуміло, чи просуватиметься ворог далі. Поки ж ЗСУ роблять усе можливе, щоб не дати ворогові просунутися на решту території України.

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