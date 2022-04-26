Розглядається будь-яка можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", – Бойченко

Президент Володимир Зеленський та переговорна група розглядає будь-яку можливість для евакуації як цивільних, так і військових з маріупольської "Азовсталі".

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченка під час національного телемарафону, передає 24 канал.

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Окупанти постійно бомблять "Азовсталь"

Хоч росіяни й розповідають про так зване "припинення вогню", але насправді обстріли "Азовсталі" тривають кожного дня. Вони не зважають, що всередині ховаються багато мирних людей.

Ситуація там критична: в людей закінчується вода та їжа. Однак українські захисники все одно відчайдушно захищають "Азовсталь".

Зараз українська влада намагається зробити все, щоб врятувати звідти цивільних та військових

Сьогодні Президент України та вся переговорна група відпрацьовують будь-яку можливість, щоб врятувати головне - життя. Життя, як й наших хоробрих героїв, які захищають два місяці поспіль Маріуполь, та й тих, хто 24 лютого прийшов ховатися у бомбосховища комбінату "Азовсталь" від ворожої авіації", – розповів Вадим Бойченко.

Яка ситуація в Маріуполі

Російські окупанти блокують місто вже майже два місяці. Вони багато разів розповідають байки, що взяли Маріуполь. Але ні – українські захисники досі відважно б’ються на Азовсталі.

Росія не дає евакуюватися нікому з території заводу. Нещодавно Ірина Верещук наголосила, що Україн вимагає гарантій гумкоридору від генсека ООН, щоб врятувати людей з Маріуполя.

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