Розголошувати інформацію про оборонно-промислові підприємства на Львівщині можна лише зі згоди

Цивільне населення та медіа нерідко допомагають ворогу, публікуючи фото чи відео та місце окупантських ударів. Львівська обласна військова адміністрація закликала не робити цього.

Щоб запобігти розголошенню інформації під час дії правового режиму воєнного стану, начальник установи підписав відповідний наказ № 24/22 від 17.03.2022 року.

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Так, згідно із документом, розголошення інформації під час дії правового режиму воєнного стану про оборонно-промислові підприємства України, які розташовані та діють на території Львівщини, поширювати винятково після погодження з:

відповідним структурним підрозділом Управління Служби безпеки України у Львівській області;

військовим командуванням;

Львівською обласною військовою адміністрацією.



Наказ про Розголошення інформації на Львівщині / Фото з телеграму Львівської обласної військової адміністрації