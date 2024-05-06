Франція офіційно спростувала фейк про присутність її військ в Україні
Джерело:ЦПД
Пропагандистські ресурси Росії та деякі європейські медіа поширили інформацію про нібито офіційне рішення Франції відправити свої війська в Україну, яка не відповідає дійсності.
Про це попередив Центр протидії дезінформації РНБО. Зазначають, що солдати іноземного легіону Франції нібито прибули у Слов'янськ для підсилення українських військових.
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У Центрі перевірили цю інформацію – вона не відповідає дійсності.
Уточнюють, що першоджерелом цієї інформації стало видання Asia Times. Автором статті вказано колишнього чиновника Пентагону Стівена Брайена, який посилається на інформацію з російських пропагандистських пабліків, які публікували цей фейк.
Інформація про введення в Україну французьких військ – неправдива / СкриншотЦПД
У ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
Що цьому передувало
- Уже кілька місяців в інфопросторі поширюють інформацію про можливе введення військ союзників в Україну. При цьому країни ЄС наголосили, що наразі цієї імовірності не розглядають.
- Почалось усе, із заяви Макрона, який сказав, що не виключає відправлення наземних військ до України.
- Щоправда, це можливо лише за певних умов: якщо Росія прорве фронт – і Україна попросить про це, тоді почнуться обговорення такої ідеї.
- Нещодавно глава МЗС Великої Британії Девід Камерон розкритикував ідею Макрона щодо відправлення військ. Але паралельно ж була заява, що Британія нібито дозволить бити своєю зброєю по Росії.