Розгортають офіс в місті країни-вбивці, – у Львівській ОВА розкритикували Червоний Хрест

Максим Козицький справедливо розкритикував Червоний Хрест за бажання відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону. Політик поставив запитання: "Кому збирається допомагати гуманітарна організація?"

Голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що армія Росії вже понад місяць прицільно розстрілює мирних беззбройних українців, убиваючи дорослих і дітей в центрі Європи.

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Путін вирішив влаштувати геноцид. У 2022 році! Сьогодні – ми, а завтра – інші народи,

– наголосив Максим Козицький.

Посадовець підкреслив, що Львівщина перетворилася на справжню дорогу життя:

Майже 240 тисяч людей прийняли на тимчасове проживання;

Понад 1 мільйон 200 тисяч людей перетнули кордон на всіх пунктах пропуску в області;

Разом з ДСНС на кордоні розгорнули 80 наметів для обігріву та стільки ж пунктів роздачі їжі.

Стягується допомога з усього світу по нитці.

Тим часом голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер просить російську владу дозволити відкрити офіс у Ростові-на-Дону, щоб надавати там гуманітарну допомогу мирним жителям, які втікають з гарячих точок в Україні.

Це все при тому, що Максим Козицький ще 10 днів тому вдруге закликав цю та інші міжнародні гуманітарні організації допомогти Львівщині, адже це і є їхня місія. Це те, на що жертвують їм мільйонні суми благодійники зі всього світу.

"Кому збирається допомагати Міжнародний комітет Червоного Хреста?" Кого вирішив підтримати міжнародний рух, який налічує майже 97 мільйонів добровольців?" – справедливо запитав голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації.

Він (Червоний Хрест – 24 канал) вирішив розгорнути офіс у місті країни-вбивці!

– підсумував очільник ОВА.

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