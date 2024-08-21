Хунти Західної Африки бідкаються на Україну в ООН за підтримку вбивств вагнерівців туарегами

Альянс держав Сахеля, куди входять Малі, Нігер та Буркіна-Фасо, надіслали листа до Ради Безпеки ООН. Вони засудили підтримку Україною повстанців-туарегів, які вбили десятки російських найманців із ПВК "Вагнера".

Лист опублікував Альянс держав Сахелю. У документі очільники міністерств закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо "рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму" українським урядом.

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Хунти Західної Африки звинуватили у підривних діях

Країни закликали Радбез "узяти на себе відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

На півночі Малі повстанці-туареги розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера" минулого місяця.

Що передувало рішенню Малі

Туареги – повстанці у Малі, – ліквідували декілька десятків вагнерівців із Росії. Бій відбувся на Півночі Малі.

Хунта в Малі, яка захопила владу після перевороту, вважає російських вагнерівців частиною своїх збройних сил.

Після коротких коментарів представника української розвідки та українського посла в Малі Юрія Пивоварова уряд Малі заявив про розрив дипломатичних відносин з Україною.

. Російські вагнерівці присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу в країні вкотре захопили військові. А через рік хунта запросила вагнерівців для створення власної безпеки.