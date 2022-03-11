Розгромлена бібліотека: відео наслідків потужного авіаудару по Чернігову

Російські загарбники завдали авіаудару по Чернігову. Били по мирній інфраструктурі.

Орки обстріляли стадіон та бібліотеку. Відео зруйнованої будівлі показали місцеві жителі.

До теми Утворилася величезна вирва: наслідки обстрілів бібліотеки та стадіону в Чернігові

Тактика гітлерівців

Місцеві нагадали, що нацисти гітлерівської Німеччини теж воювали з бібліотеками. Вони палили книжки, а рашисти вже знищують їх за допомогою авіаційних бомб.

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