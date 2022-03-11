Розгромлена бібліотека: відео наслідків потужного авіаудару по Чернігову
11 березня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм Анатолія Штефана
Російські загарбники завдали авіаудару по Чернігову. Били по мирній інфраструктурі.
Орки обстріляли стадіон та бібліотеку. Відео зруйнованої будівлі показали місцеві жителі.
До теми Утворилася величезна вирва: наслідки обстрілів бібліотеки та стадіону в Чернігові
Тактика гітлерівців
Місцеві нагадали, що нацисти гітлерівської Німеччини теж воювали з бібліотеками. Вони палили книжки, а рашисти вже знищують їх за допомогою авіаційних бомб.
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