Розгромлена та спалена: як тепер виглядає російська техніка, яка йшла на Київ
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Російську техніку, яка йшла на Київ, повністю знищили на дорозі Кіпті – Бачівськ. У мережі покази кадри того, як вона виглядає.
Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у мережі фото російської техніки після того, як з нею як слід розправилися українські захисники.
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Знищена російська техніка, яка йшла на Київ
Російська техніка, яка йшла на Київ, тепер виглядає так на дорозі Кіпті – Бачівськ,
– підписав фото Гончаренко.
Він додав, що у Шосткинському та Конотопському районах Сумщини вранці 4 березня ситуація спокійна. Тероборона працює, комунальні служби теж. Потреби громад забезпечують, наскільки це можливо.
Знищена російська техніка / Телеграм Олексія Гончаренка
Вигляд техніки ворога / Телеграм Олексія Гончаренка
Вигляд зі середини / Телеграм Олексія Гончаренка
Нагадаємо, українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. Військові з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знешкодили 4 БМП і 2 танки ворога.
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