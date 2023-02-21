Довкола станції "Вернадського" з'явився рожевий сніг: казкові фото

В Антарктиді навколо станції "Вернадського" сніг забарвився у рожевий колір. Українські науковці поділилися фотографіями казкового видовища.

У районі станції "Академік Вернадський" з'явилися рожеві візерунки на білому покриві – так квітне сніг наприкінці антарктичного літа.

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Як в Антарктиді виникає рожевий сніг

Таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей. Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову.

Це можна побачити на фотографіях, які оприлюднили дослідники зі станції "Вернадського". Вони одразу наголосили, що тут немає фотошопу.

Рожевий сніг в Антарктиді: фото Сергія Глотова та Марти Дзиндри

Ці водорості, які забарвлюють сніг, зимують під ним у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні й червоніють. Це відбувається внаслідок утворення каротиноїдиів (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання.

Наразі наші вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на "великій землі" їх проаналізувати й краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості,

– повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Прекрасне явище пришвидшує зміни клімату

Вчені також повідомили, що, попри свою красу, "цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

Тож надзвичайно важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи й біологині на станції проводять за допомогою дрону.

