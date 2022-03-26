Розікрали навіть оптичні прилади, – росіяни не здатні відремонтувати застарілу техніку

Загарбники масово втрачають в Україні техніку та намагаються поповнити її запаси знятою з тривалого зберігання. Однак ця техніка непридатна до використання через поганий стан і розкрадання.

Росіяни пробують якось розв'язати питання масштабної втрати техніки у війні проти України. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише 24 канал.

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Проблеми з бажанням росіян відремонтувати застарілу техніку

На аеродромі в селищі Клімове Брянської області за 35 кілометрів від кордону України противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Ця база намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання.

Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання,

– пояснив Мотузяник.

Він додав, що після "розконсервації" зі складів техніка держави-агресорки фактично не підлягає відновленню. Адже з бойових машин повністю розкрали оптичні прилади та електроніку із вмістом дорогоцінних металів.

"Зокрема, у 4-й танковій дивізії Росії з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один перебуває більш-менш працездатному стані", – наголосив речник Міноборони. Він уточнив, що решта – повністю розукомплектовані. Ба більше – частина з них не має навіть двигунів.

Наразі плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, зірвані.

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