Розірвався трубопровід: у США через розлив дизельного палива загинули тварини
Джерело:Associated Press
Недалеко від Нового Орлеана, що у США, розірвався кородований трубопровід. Внаслідок цього понад 1,1 мільйона літрів дизельного палива опинилося у навколишньому середовищі.
За словами державних і місцевих чиновників, більша частина палива злилася у 2 штучних ставки. Це призвело до загибелі риб, птахів та інших тварин.
Важливо У Кривому Розі випав чорний дощ із "глітером": промовисте відео
Як повідомили в Департаменті дикої природи та рибальства Луїзіани, в результаті розливу загинуло:
- 2300 риб,
- понад 100 інших тварин, зокрема 39 змій,
- 32 птахи,
- кілька вугрів і блакитний краб.
Також зазначається, що майже 130 тварин – 72 алігатори, 23 птахи, 20 змій і 12 черепах – відправили для реабілітації.
Причина розриву трубопроводу
Відзначається, що розірвався трубопроводу 42 роки. У 2020 році перевірка трубопровід Meraux Pipeli виявив зовнішню корозію вздовж 7-метрової ділянки труби в тому ж місці, де стався розлив. Але ремонт відклали, і лінія продовжувала працювати після того, як подальша перевірка показала, що корозія не настільки сильна, щоб вимагати негайного ремонту.
Віцепрезидент PBF Майкл Карлович повідомив, що компанія відремонтувала лінію після розливу і відновила роботу. Також пройшла робота збору палива, пролитого в штучні водойми.
Загалом зібрали приблизно 1,2 мільйона літрів дизельного палива – ця цифра включає як розлите паливо, так і дизельне паливо, що залишилося всередині трубопроводу після аварії,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що днями Харківський Коксовий завод заплатив кількамільйонний штраф. До цього призвело порушення екологічного законодавства.