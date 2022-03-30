Розкіш, багатство і видатні гості: ЗМІ знайшли віллу Кадирова у Дубаї

Журналісти з'ясували, що очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров лише у 2021 – 2022 роках міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів. Усі перельоти він здійснював на своєму розкішному літаку за 80 мільйонів доларів.

Журналісти заявили, що розкішна вілла Кадирова розташована на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

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Такі висновки можна зробити зі світлин, які наближені до Кадирова юди регулярно публікували у соцмережах. Щоразу вони позначали одне і те ж саме місце – п'ятизірковий готель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.



Вілла Кадирова у готелі Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah / Фото "Української правди"



Готель розташований на насипній пальмі Дубая Джумейра / Фото "Української правди"

Вартість найдешевшого номеру у готелі – 700 доларів за добу. Вілли при готелі коштують майже 3 тисяч доларів за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

Журналісти наголосили, що підтвердження цієї інформації отримали від трьох джерел. Ба більше, сам Кадиров має чимало світлин з вілли.

Кадиров на своїй віллі в ОАЕ / Фото "Української правди"

Звідки у Кадирова гроші на розкішний спосіб життя

Ще у 2011 році журналістам вдалося поставити главі Чечні питання про джерела його доходів, тоді Кадиров відповів:

Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші.

Відтоді спосіб життя Кадирова лише покращувався, а подібні питання більше не повторювались. Додамо, що Кадирова вже давно називають маріонеткою Володимира Путіна, тож джерела про джерела його доходів не важко здогадатися.

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