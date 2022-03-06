Розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці за кордон на 6 березня

Укрзалізниця продовжує функціонувати в умовах війни. Зокрема й організовує евакуаційні рейси для українців, які прямують за кордон.

Наразі це потяги до Польщі. А саме – до Перемишля, Грубешіва та Хелма.

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Рейси УЗ за кордон на 6 березня: графік

На 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Перемишль, відправлення о 00:40.

№ 7605/7606 Львів – Перемишль, відправлення о 05:27.

№ 950 Львів – Грубешів (20 вагонів), відправлення 07:10.

№ 35/36 Львів – Перемишль (15 вагонів), відправлення о 07:10.

№ 7607/7608 Львів – Перемишль, відправлення о 08:52.

№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправлення о 09:00.

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправлення о 09:30.

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправлення о 11:00.

№ 7609/7610 Львів – Перемишль, відправлення о 12:12.

№ 952 Львів – Грубешів (20 вагонів), відправлення о 13:20.

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправлення о 14:00.

№ 7611/7612 Львів – Перемишль, відправлення о 15:40.

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