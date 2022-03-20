Розклад поїздів для евакуації із залізничних станцій на Донеччині

Укрзалізниця продовжує забезпечувати залізничні перевезення. Сьогодні перевізник оновив розклад поїздів для евакуації із залізничних станцій Донецької області на 20 березня.

Відповідну інформацію надав у офіційному телеграм-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Розповідаємо, звідки та коли курсуватимуть поїзди.

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З яких станцій відбудеться евакуація

Станція Слов'янськ:

поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до станції Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до станції Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

(відправлення з Краматорська о 13:00); поїзд № 269/268 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

(відправлення з Краматорська о 16:00); поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до станції Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до станції Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).

Зверніть увагу, на 20 березня планують евакуацію для населених пунктів Київщини та виїзд людей з Маріуполя у Запоріжжя.

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