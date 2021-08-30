Розкол в ОПЗЖ: чи створять в Україні новий проросійський проєкт

"Опозиційна платформа – За життя" завжди ходила разом – і за тарифи, і за "фашистського диявола". А от санкції кожен отримує свої.

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук оплакує закриті Радою нацбезпеки й обороною телеканали під домашнім арештом. Водночас його соратники Сергій і Юлія Льовочкіни потрапили у санкційний список найближчих друзів партії ОПЗЖ – росіян.

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Реакція на санкції Кремля

Утім це не викликало звичну істерику у проросійському "телеборделі" Медведчука. Про них там не згадують. Натомість – милуються інтерв'ю свого власника.

Можливо, це якраз і є реакція на санкції Кремля проти партійних соратників кума Путіна – ані пари з вуст. Такий хід від "триколорних" вже охрестили помстою з Москви за її головного пішака в українському парламенті – Медведчука.

Основний драйвер внесення цих санкцій не в Кремлі сидить, їх ініціювали з України. Це може бути виявом політичної помсти, а може – просто бажання вбити свого конкурента, з яким ще нещодавно були союзниками,

– відзначив політолог Ігор Чаленко.

Ба більше, можуть бути союзниками у "шлюбі за розрахунком". Адже не секрет, що ОПЗЖ нашвидкуруч збирали під позачергові вибори 2019 року. Відтоді у політсили 2 крила:

група кума Путіна – Медведчука: з Вадимом Рабиновичем, Ренатом Кузьміним і Іллею Кивою;

група так званих "газовиків": з Сергієм Льовочкіним, Ігорем Бойком та Дмитром Фірташем.

У двох груп – різний порядок денний

"В них насправді різний порядок денний. Якщо Медведчук "заточений" під російську пропаганду, то Бойко та Льовочкін – ні. Вони працюють в межах лівого напряму – це питання соціального захисту, пенсій", – відзначив політолог, доктор політичних наук Ігор Петренко.

Поки на єдиній медіаплатформі політсили Медведчук розповідає про диктатуру чинної влади, Юрію Бойку за останні тижні слово дали лише раз – до Дня Незалежності.

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Полярність в ОПЗЖ може не влаштовувати Медведчука

Полярність всередині однієї політичної сили цілком може не влаштовувати Медведчука. Ба більше, неприязнь між ним і Бойком ненав'язливо демонструють і на медіаканалах.

Коли вони оголошують різні соціологічні дослідження, то акцентують на нібито другій позиції ОПЗЖ. Водночас президентський рейтинг, де, як відомо, Бойко входить в четвірку кандидатів, вони цей момент упускають,

– наголосив політолог Ігор Чаленко.

Це роблять, щоб не заганяти в тінь того ж Медведчука з його мінімальним рейтингом. У розколі політсили далі допомагає і українська влада. Знести проросійські сили повністю – небезпечно, бо певний відсоток українців ще до них прихильний.

Тож доводиться і з усіх зол обирати, з ким домовлятися. Шальки терезів в очах влади на боці групи "газовиків" ОПЗЖ, яку РНБО не зачіпає. "Вони теж помірковано проросійські, але не агресивні, лояльні – прийнятний варіант проросійської опозиції", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Адже вони зайняли поміркованішу, гнучкішу позицію: зберігатимуть опозиційність, і водночас – лояльність влади. "Я не здивуюсь, якщо вони відколються від цієї політичної сили, щоб відкинути негативний бекграунд", – сказав Петренко.

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Ймовірно, Льовочкін та Бойко створять власний проєкт, бо рейтинги дозволяють. Все залежатиме від фінансування, адже поки не схоже, що Кремль кине Медведчука, попри його майже політичну смерть.