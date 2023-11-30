Шановні політики, якщо ви не зупинитеся – ми втратимо все

Я розумію, чому Росія хоче розколоти військово-політичне керівництво на "військове" і "політичне" та змусити їх воювати один з одним. Це єдиний спосіб для ворога розгромно перемогти Україну. Та я не розумію і відмовляюсь розуміти, чому ми самі даємо їм те, що вони хочуть.

Втрата єдності – наша споконвічна проблема

100 років тому більшовики окупували Київ і більшу частину УНР, влаштували червоний терор, масові вбивства і геноцид українців. Вони перемогли в першому раунді.

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Згодом, відносно швидко, українській владі вдалось відбити столицю і звільнити свою територію. Другий раунд був за нами. Ситуація була складна, але обнадійлива: Україна вигнала окупанта і встановила свою законну владу на своїх суверенних територіях.

Ми мали унікальний шанс збудувати незалежну державу, і ніхто не знає, як би склалась історія світу, якби нам вдалось. Ми змарнували цей шанс, і на безкінечно довгі 70 років опинились у кривавому російському концтаборі.

Будь-яка історична аналогія шкутильгає, тож на цьому я завершу порівнювати Україну початку XX і XXI століття. Зосереджусь лише на головному, що вбило нас тоді і може добити зараз.

Ми загубили єдність. Різні політичні сили – і влада, і опозиція – поставили особисті амбіції вище виживання держави. Хтось бачив себе Гетьманом, хтось – головою Директорії, а закінчили всі в різних почесних статусах із приставкою "в еміграції". Ворог цим скористався і завдав нам нищівної поразки.

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Далі голод, ГУЛАГ, розстріли, репресії, русифікація, світові війни і 70 років тюрми народів. А все тому, що в ключовий момент забракло відповідальності.

Я раніше щиро дивувалась цій безмежній тупості. Як можна було так дешево проміняти державу? На що? Невже ви не розуміли, що в вас не буде ніяких посад і влади, якщо не буде України?

Наша перемога не в ракетах та невідомих технологіях

2023 рік. Понад 100 років по тому. І я бачу це на власні очі. Шановні політики, якщо ви не зупинитесь просто зараз – ви не здобудете нічого, а мільйони українців назавжди втратять свій дім, свободу і життя. Ви в кращому разі поїдете за кордон і будете писати мемуари, а в історію увійдете зрадниками і нікчемами, що про*рали унікальний історичний шанс знищити російську імперію.

Фундамент нашої перемоги – не далекобійні ракети і невідомі технології. Це єдність влади, народу і військових. Якщо хоча б один елемент цього пазлу відпаде – влади не буде ні в кого, народу може не існувати, і на всій нашій землі стоятимуть російські військові. Другого шансу не буде.

Я не пробачу вам, якщо ми залишимось без України просто тому, що хтось відірвався від реальності і живе неіснуючими виборами. Історія теж не пробачить.