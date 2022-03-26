"Розконсервована" російська техніка – розкрадена, а командир танкового полку застрелився

Окупанти намагаються відновити втрати, залучаючи "законсервовану" техніку. Однак вона виявилась розкраденою. Командир 4 танкової дивізії загарбників взагалі застрелився.

На аеродромі в селищі Клімове Брянської області противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Це за 35 кілометрів від кордону з Україною.

Важливо 16400 ліквідованих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Росіяни намагаються реанімувати техніку, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Однак її стан вкрай незадовільний. Тобто повноцінно використати її агресор не зможе. Попри це, окупанти створюють місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Росіяни розікрали склади з технікою

Проте загарбники мають ще одну проблему з відновленням техніки після "розконсервації" зі складів. Річ у тім, що з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані, частина навіть не має двигунів.

Командир на цьому фоні застрелився

Плани росіян з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано. Відтак командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії Росії застрелився.

До речі – Ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля: