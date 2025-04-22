СБУ викрила масштабну схему розкрадання на будівництві Подільського мосту

На будівництві Подільського мосту в Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів. Зі столичного бюджету зникло щонайменше 153 мільйони гривень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Яка схема розкрадання на будівництві Подільського мосту

За даними слідства, до організації корупційної схеми причетні як чинний, так і колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебуває у вертикалі Київської міської державної адміністрації.

Правоохоронці встановили, що ще до початку повномасштабного вторгнення посадовці навмисне завищували вартість будівельних матеріалів під час зведення Подільського мосту. Отриману "різницю" вони розподілили між учасниками оборудки.

Викрито учасників схеми розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту / Фото СБУ

Зокрема, у 2018 – 2019 роках учасники схеми закупили оптові партії сіток для укріплення опор мосту майже вшестеро дорожче за ринкову ціну – по 610 доларів за одиницю замість середньої ринкової вартості у 110 доларів.

Правоохоронці повідомили про підозру чинному та колишньому керівникам комунального підприємства, а також їхньому спільнику – ексдиректору підрядної компанії. Їм інкримінують співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою.

В домівках фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документи з доказами вчинення злочину.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що напередодні ВАКС арештував майно бізнесмена-втікача Дениса Комарницького та його родини. Також це рішення поширюється на його корпоративні права, автомобілі, готівку та цінні папери.