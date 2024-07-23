Справу щодо розкрадань на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі розгляне суд

Справу про розкрадання на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі передали до суду. Зокрема, одним із фігурантів є Микола Божко.

Ще в жовтні 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів низці посадовців "Енергоатома". Серед них був також Микола Божко – керівник підрозділу "Енергоатома" "Атомпроектінжиніринг", який був замовником будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

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Що встановили правоохоронці

Микола Божко – фігурант розслідування, в якому журналісти опублікували аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Під час цієї наради учасники констатували, що частина грошей на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі зникла. Вони обговорювали, як приховати це та профінансувати подальші роботи, щоб вчасно здати об'єкт.

У НАБУ розповіли, що у 2017 – 2020 роках для потреб ДП "Енергоатома" виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв'язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між "Атомпроектінжинірингом" та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 мільйона гривень до 1,497 мільярда гривень, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю,

– мовиться в повідомленні.

Там також зазначили, що обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала "Енергоатому" втричі дорожче. У результаті компанія переплатила майже 100 мільйонів гривень.

Дії гендиректора підприємства Миколи Божка, його підлеглих, а також керівника компанії-підрядника кваліфікували як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.