Розкрадання в оборонній сфері: Гладковського-молодшого оголосили в розшук

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Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук Ігоря Гладковського. Він є сином колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки та оборони Олега Гладковського та фігурантом справи про корупцію в оборонній сфері.

Джерело:

телеграм НАБУ

У Бюро зазначили, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

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Гладковський-молодший – у розшуку

За інформацією НАБУ, Гладковський 3 рази не з'явився до слідчого для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування – 16, 20 та 21 квітня.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення за статтею про зловживання впливом. Санкція статті передбачає штраф або  позбавленням волі від 2 до 5 років.

Ігор Гладковський є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Корупція в Укроборонпромі та участь у ній Гладковського-молодшого

  • Наприкінці лютого 2019 року навколо Укроборонпрому виник корупційний скандал. Журналісти Bihus.Info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Їх завозили контрабандою, якість не перевіряли, тому іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки.
  • Корупційні схеми в Укроборонпромі буцімто організовували упродовж 2015 – 2017 років. Одним з підозрюваних є Ігор Гладковський – син бізнес-партнера Петра Порошенка, ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
  • ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.
  • За це Гладковському мали давати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди.