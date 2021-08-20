Розлючені селяни хотіли звалити мобільну вишку на Хмельниччині

20 серпня 2021 , 04:07
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Джерело:

Нацполіція Хмельницької області

На Хмельниччині виник конфлікт між жителями села Петрашівка та представниками одного з операторів мобільного зв’язку. Людям не сподобалося те, що на даху місцевого магазину встановили вишку. Тому були налаштованими її зняти власноруч.

Інцидент трапився у Віньковецькій територіальній громаді. Про нього правоохоронці повідомили 19 серпня.

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На Хмельниччині протестували проти мобільної вишки: подробиці

  • На мітинг зібралося щонайменше 50 активних жителів села.
  • Люди висловлювали незадоволення встановленням на даху місцевого магазину спеціалізованого обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. Імовірно, мовиться про мобільну вишку.
  • Водночас селяни були налаштованими зняти її власноруч.


На протест через мобільну вишку зібралося приблизно 50 людей / Фото Нацполіції Хмельниччини 

Конфлікту вдалося запобігти

На місце прибули правоохоронці. Очолив групу превентивної комунікації заступник начальника Нацполіції Хмельниччини Валентин Білянський.

Власне поліція діалогу й вела перемовини між селянами та представниками мобільного оператора. У підсумку сторонам вдалося досягти взаєморозуміння.


У Петрашівці хотіли зняти вишку власноруч, але втрутилися правоохоронці / Фото Нацполіції Хмельниччини ​

Конфлікт врегулювали мирно. Жодних правопорушень зафіксовано не було.

Щодо сторін конфлікту, то жителі Петрашівки разом із оператором мобільного зв'язку зобов'язалися відшукати компромісне рішення проблеми.

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Поліції діалогу вдалося владнати конфлікт – все закінчилося мирно / Фото Нацполіції Хмельниччини ​

Автор: Андрій Шляхтін