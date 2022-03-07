Розмах і нелюдська ідеологія нагадують Другу світову, – Кулеба про війну Росії проти України

Українські захисники і захисниці вже 12 добу невтомно нищать російських окупантів. Те, що витворяє навала орків на нашій землі, складно описати словами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що російська агресія значно відрізняється від решти війн 21 століття. Про це чиновник написав на своїй сторінці у твітері.

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Війна в Україні схожа на Другу світову

Протягом 12 днів нелюдської агресії Росія обстріляла безліч мирних населених пунктів, велика кількість цивільних загинули або отримали поранення, а гуманітарні коридори так і не вдалось організувати через порушення усіх норм з боку країни-терористки.

Розмах і нелюдська ідеологія, які за цим стоять, нагадують Другу світову війну,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України наголосив, що протидія таким злочинам орків повинна бути релевантною:

жорсткіші санкції проти Росії;

більші поставки озброєння, включно з бойовою авіацією і системами ППО для України.

Нагадаємо, що 6 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заперечив плани передати Україні винищувачі МіГ-29. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявляв, що штати дали "зелене світло" країнам НАТО, які хочуть постачати бойову авіацію Україні.

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