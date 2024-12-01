Ці розробки вражають: харківські сапери розміновують території з допомогою ШІ

У Харківській області презентували декілька типів дронів, які допоможуть нашим саперам розміновувати території. Українські розробники пропонують різні технології, щоб зробити процес розмінування дистанційним і більш безпечним.

Через підриви на мінах, на жаль, є втрати серед саперів. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що розробники презентували дрони, які зменшують ризики під час роботи.

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У чому особливість дронів

Найбільший дрон, який презентували, призначений для розмінування агротериторій. Він особливий тим, що поєднує в собі одразу декілька технологій. Наприклад, спостерігає з відео, спостерігає металошукачем з повітря, потім передає ці дані на певний пристрій.

Далі штучний інтелект обробляє все побачене й створює карту для сапера. Дивлячись на неї, він розуміє, як працювати з цією територією. Такі технології є дорогими, але сапери підкреслюють, що у них є велика потреба, щоб якнайшвидше розміновувати території і робити це, не наражаючи себе на ризик.

Ми можемо пролетіти 1 гектар приблизно за годину, а за 5 – 10 хвилин інформація автоматично накладається на карту, опрацьовується штучним інтелектом. Оператор протимінної діяльності або сапер отримує правдиві дані з точними координатами всіх вибухових небезпечних предметів,

– розповів керівник компанії Ailand Systems Дмитро Тітов.

Наші розробники чекають від іноземців технології, щоб знаходити не тільки металеві боєприпаси, але й пластикові. Українці також працюють у цьому напрямку. Адже багато областей України, зокрема Харківська, замінована пластиковими боєприпасами, які дуже складно виявити. Спеціальний георадар, який вже є на ринку, дозволить розв'язати цю проблему.

Під час розмінування знаходять дуже багато побутового сміття або так званого безпечного залізяччя з військових машин. Штучний інтелект дуже допомагає розрізнити, що є безпечним, а що ні.

Які дрони представили

Розробники презентували декілька видів дронів: повітряні, дрони, які дивляться на землі, під землею за допомогою металошукачів та інфрачервоних відеокамер, а також наземні, які знаходять навіть певні вібрації.

"Агродрони працюють по полях, вони перероблені під наші потреби. Уже готове рішення – це магнітометр, але проблемою у роботі з ним є якісний збір даних. Тому була створена система, яка відносить магнітометр від дрона й дозволяє збирати якісні дані без шумів, які сильно впливають на кінцевий результат", – розповів директор компанії-виробника Postup Євген Поліченко.

Зверніть увагу! У Харківській області потенційно небезпечними й замінованими є 40% територій, зокрема і певні частини Харкова. Упродовж 2024 року вдалося розмінувати 20 га територій.

Продемонстрована техніка показала себе дуже ефективно. Вдалося виявити протипіхотний пояс, пластикові протитранспортні міни, які магніт не побачить, а візуальним методом їх вдалося знайти.

Попри те, що дрони повністю не стоять на озброєнні ДСНС чи розміновувачів, але їх вже тестують у реальних умовах, де вони показують чудові результати. Кожен із цих засобів зробив свій внесок в "очищення" української землі.