"Щось приховують": Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо ядерної зброї в космосі

У середу, 24 квітня, Росія наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією. У ній закликали до запобігання усіма країнами небезпечних перегонів ядерних озброєнь у космічному просторі.

Вочевидь росіянам не до вподоби обмеження у погрозах щодо використання ядерної зброї у будь-яких проявах. Адже подібні висловлювання та дії є їхньою улюбленою справою.

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Росія наклала вето

Відомо, що за цю резолюцію проголосувало 13 країн із 15. Як не дивно, Росія виступила проти, водночас Китай утримався. Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав резолюцію "абсолютно абсурдною і політизованою".

Як пояснили в ООН, резолюція закликала б усі країни не розробляти й не розміщувати ядерну або іншу зброю масового знищення в космосі, заборонену міжнародним договором 1967 року, до якого входили США та Росія. Зокрема, вона б передбачала дозвіл на перевірки її дотримання у разі необхідності.

Представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила після голосування, що за словами російського диктатора Владіміра Путіна, Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, але вето країни показує, що уряд "може щось приховувати".

Як і раніше, Путін заявив, що Кремль буцімто не планує розміщувати ядерну зброю в космосі. Диктатор заявив, що його країна нібито лише розробила космічний потенціал, аналогічний американському.

Чому ж Росія так принципово проти

Журналісти CNN повідомляли, що Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників. Ця нова зброя створить імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, які продиратимуться через простір, щоб порушити роботу супутників, що обертаються навколо Землі.

Міністерство оборони США та розвідка протягом багатьох років відстежували спроби Росії розробити широкий спектр протисупутникової зброї, включно з "ядерним електромагнітним імпульсом" або ЕМІ, як називають цю зброю військові.

Нещодавно Росія досягла прогресу у своїх зусиллях з розробленням "ядерного електромагнітного імпульсу". За словами президента США Джо Байдена, розвідувальне товариство виявило "можливість запустити систему в космос, яка теоретично могла б завдати шкоди", але цього ще наразі не сталося.

Водночас експерти попередили про потенційну загрозу, яку становить ядерна зброя електромагнітного імпульсу. Зокрема, ця зброя може знищити великі угруповання малих супутників, зокрема, Starlink компанії SpaceX.