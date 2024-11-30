Джонсон виступив за розміщення європейських миротворців на кордоні України в разі "мирної угоди"

Екс прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що британські війська мають допомогти захистити кордон України в межах будь-якої потенційної мирної угоди.

Про це він сказав у інтервʼю The Telegraph, пише 24 Канал.

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Розміщення європейських миротворців на кордоні України

Я не думаю, що ми повинні відправляти бойові війська (в Україну – 24 Канал), щоб боротися з росіянами. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям. Я не уявляю, що така європейська операція могла б відбутися без британців,

– сказав Джонсон.

На думку колишнього глави британського уряду, західні країни повинні чітко визначити, які гарантії безпеки будуть запропоновані Україні в межах будь-якої мирної угоди, щоб Росія не могла просто переозброїтися і знову здійснити напад через кілька років.

Вказується, що одним із варіантів може бути вступ України до Північноатлантичного альянсу, проте багато країн-членів НАТО стурбовані через прискорення розгляду заявки України на приєднання до блоку.

Натомість, якщо війська країн НАТО забезпечать безпеку в межах миротворчих сил ООН на території України вздовж можливої майбутньої лінії припинення вогню, це забезпечить захист, подібний до статті 5, без необхідності прямого втручання Альянсу.

Напад на війська НАТО, навіть якщо вони діють у складі сил ООН, ймовірно, призведе до застосування статті 5, вказується у публікації.

Ми повинні чітко визначити, які саме гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, це гарантії НАТО за статтею 5, які підтримують мир у Європі протягом 80 років. Саме тому країни Балтії є членами НАТО. Саме тому поляки, угорці, чехи, фіни і шведи зараз в НАТО,

– висловився Джонсон.

Політик додав, що всі ці країни, окрім Швеції, мають "прямі травматичні спогади про російське вторгнення, і тепер вони є й в України".

"Пройшовши через цю бійню, цю огидну жорстокість, яка триває вже так довго, єдиним довгостроковим рішенням є надання Україні цього захисту", – зазначив експрем’єр Британії.

Він вважає, що Британія несе "моральну відповідальність" за Україну, адже разом з ядерними державами – Росією та США – підписала Будапештський меморандум 1994 року. Політик зазначив, що це рівнозначно "співробітництву" з Росією і означає, що Лондон зобов’язаний прийти на допомогу Україні зараз.

"Ми співпрацювали з росіянами в 1994 році і позбавили українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жаху того, що відбувається зараз. Якби вони (українці – 24 Канал) зберегли ядерне стримування, їх би зараз не вбивав Путін. Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє скрутне становище", – резюмував колишній британський премʼєр.