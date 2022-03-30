Розмов про захоплення Києва вже справді немає, – Фейгін
Російська пропаганда завжди говорить про війну в контексті перемоги. Перемовини з Україною 29 березня у Туреччині вони називають успішною фазою з досягнення мети.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що мета росіян постійно змінюється.
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"Вже не звучить "демілітаризація" і "денацифікація". Дають офіційні повідомлення генштабу, що метою є вийти до кордонів Донецької та Луганської областей. Тобто розмов про захоплення Києва дійсно немає", – сказав правозахисник.
Пропаганда змінює риторику
Фейгін зазначив, що російське суспільство готували до відмови захопити Київ протягом тижня казками про те, що вони цього й не хотіли. Навіть змінилася риторика пропагандиста Соловйова, який назвав українську армію другою в Європі після російської.
Пропаганда показує офіційну точку зору. Вона показує емоціональний стосунок до цього всього,
– сказав Фейгін.