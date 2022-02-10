Розмова глухого з німим, – Лавров по-хамськи розповів про переговори з Британією

У Москві відбулася зустріч глав закордонних відомств Росії та Великої Британії. Сергій Лавров порівняв її з "розмовою глухого з німим".

Лавров після перемовин з очільницею Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс залишився не дуже задоволеним. На брифінгу після них він скаржився на нібито нерозуміння, повідомляє 24 канал.

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Лавров про результати зустріч з Трасс

Розмова німого з глухим у нас виходить. Наче слухаємо, але не чуємо,

– заявив російський міністр.

Він згадав інформацію про те, що Росія чекає, коли замерзне ґрунт, аби танкам було краще йти на українську землю.

Лавров побідкався, що так було і при спілкуванні з Трасс. Мовляв, усі його "аргументи" британська міністерка не сприймала – "факти відбивалися від ґрунту", який сформував Лондон. Він вважає, що все, або через повне нерозуміння ситуації, або ігнорування.

"Ідеологізовані підходи, ультиматуми, погрози, повчання – це шлях в нікуди", – додав глава МЗС Росії. Він вважає, що багато представників Заходу "захопилися" формою своєї публічної діяльності. Він наголосив, що не може назвати це дипломатією.

У підсумку Лавров зазначив, що не може сказати, що з Британією у питанні України з'явилися якісь "точки дотику". Але висловив "сподівання", що британці тепер краще розумітимуть позицію Росії.

Візит Трасс у Москву: що відомо

Ліз Трасс перебуває з візитом у Москві. Це перша поїздка очільника МЗС Великої Британії у Росію за понад 4 роки.

Перед візитом до держави-агресорки Трасс сказала, що Росія не повинна сумніватися в силі відповіді Британії. Вона зазначила, що Лондон неодноразово говорив, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат. Водночас Трасс зауважила, що Москва має вибір, адже може піти дипломатичним шляхом.

Трасс також запевнила, що днями підпише документ про "найжорсткіші санкції" проти Росії та передасть його у британський парламент.

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