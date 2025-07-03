Отримав потрібну відповідь: в ОПУ пояснили, навіщо Макрон телефонував Путіну

Французький лідер поспілкувався з очільником Кремля. Раніше Путіну телефонував Шольц, тепер це зробив Макрон. Вони переконуються в тому, що російський диктатор є недоговороспроможним, що з ним неможливо прийти до миру на умовах переговорного процесу.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що президент Франції тепер ще більше впевнений в цьому.

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Як діятиме далі Макрон

Президент Франції вкотре усвідомив, що Росія не готова до реалістичного переговорного процесу, до припинення вогню в будь-якому форматі, до зупинки війни як такої, до припинення агресивної мілітарної риторики щодо ЄС. Кремль не готовий відмовитися від планів атакувати Європу.

Макрон в цьому переконався і далі робитиме те, що ми бачили протягом останніх двох років – консолідувати Європу навколо перебудови безпекової архітектури, військового виробництва, підтримки України,

– озвучив Подоляк.

Цей процес триває повільніше, ніж хотілося б Україні. Однак періодично ті чи інші лідери Заходу, як пояснив радник керівника ОПУ, хочуть отримати ще раз переконання в тому, що вони праві та правильно розцінюють ситуацію і позицію Москви.

Вони, зі слів Подоляка, стежать за тим, що американська сторона постійно веде переговори з Путіним, тому хочуть зрозуміти, раптом російський диктатор змінився. Однак після дзвінка Макрона до Путіна всі вкотре усвідомили, що очільник Кремля є неадекватним і не готовий до виходу Росії з війни.

Є консолідована європейська підтримка України, за виключенням Словаччини й Угорщини, і є США. Макрон після розмови з Путіним буде чіткіше розуміти, про що ж Сполучені Штати говорять з Росією,

– пояснив Подоляк.

Зазначимо, що, на думку політолога Володимира Фесенка, французький лідер бесідою з Путіним убив двох зайців. Він вважає, що у Макрона дуже сильно спрацьовує інформаційно-політична чуйка і він хотів створити потужний інфопривід. На думку політолога, результат цієї бесіди стане аргументом Європи в подальшому спілкуванні з Трампом.