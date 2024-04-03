"Офіцери мають рацію": у Німеччині відреагували на скандал із прослуховуванням військових

Нещодавно розгорівся скандал навколо підслуханої розмови німецьких офіцерів, які обговорювали, як Україна може знищити Кримський міст за допомогою ракет Taurus. Німецька депутатка відреагувала на це.

Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному тексті 24 Каналу прокоментувала скандал навколо прослуховування Росією розмов німецьких посадовців, де обговорювалася військова підтримка України та можливі майбутні цілі. Вона вважає, що для військового сегменту зміст розмов не став новиною.

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Однак це загроза

За словами Крамон-Таубадель, нічого з того, що там було розказано, не було новим для тих, хто займається військовими питаннями та ситуацією в Україні. Вона пояснила, що для них це було просто підтвердженням того, що вони говорили, яке приємно було почути.

Але, звичайно, те, як це було розкрито і як це з'явилося та увійшло в публічний простір, – це не те, чого ми хотіли. І це, звичайно, загроза,

– зазначила депутатка.

Крамон-Таубадель підкреслила, що офіцери абсолютно мають рацію, однак недбалість підходу до питань безпеки викликає питання.

Подробиці підслуханої розмови німецьких офіцерів