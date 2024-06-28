Остін передавав Росії відповідь, - політтехнолог припустив мету розмови з Бєлоусовим

Голова Пентагону Остін уперше поспілкувався з новим міністром оборони Росії Бєлоусовим. Цікаво, що цей дзвінок відбувся саме після того, як ордер на арешт отримали Шойгу та Герасимов від Гааги.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Остін фактично погрожував Росії.

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Розмова Остіна та Бєлоусова

Шейтельман зазначив, що з боку Остіна були погрози на адресу Росії. Вона після ударів по Севастополю, після дозволів бити по Росії викликала посла США в Москві в МЗС, аби висунути йому якісь претензії.

Відповідь Остіна можна здогадатись якою була. Буде лише ескалація, будь-які ваші подальші кроки, слова викликатимуть нову ескалацію. Ніякого заспокоєння, ніяких кроків назад з боку США, мені здається, не буде,

- зауважив політтехнолог.

Дзвінок після ордеру на арешт Шойгу та Герасимова

За його словами, дзвінок відбувся за декілька годин після того, як Гаазьким трибуналом були оголошені в розшук Шойгу та Герасимов. Остін імовірно сказав Бєлоусову, що в нього ще є шанс не опинитись у Гаазі й не опинитись у розшуку.

"У Шойгу вже немає шансів. Він уже пішов з посади міністра оборони здавалось би, але його оголошують у розшук за воєнні злочини. Від цього відмазатися вже не вийде. Ти вже не можеш жити нормальним повноцінним життям", – наголосив Шейтельман.

Він додав, що Бєлоусов зараз робить такий самий вибір. Він продовжує бомбардувати нашу енергоструктуру, здійснювати ті ж воєнні злочини, що й Шойгу. Слова Остіна були прямими, мовляв, за рік ви будете в розшуку або маєте припинити це зараз.