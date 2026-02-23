"Ну хочеш, вдар по заводу в Мозирі": Зеленський розповів про дзвінок Лукашенка на початку війни

Президент розповів, про дзвінок Лукашенка на початку війни. Він також розкрив деталі, чому на початку повномасштабного вторгнення Україна не атакувала військові об'єкти в Білорусі, попри запуск ракет з її території.

Росія продовжує впливати на Білорусь. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

Про що говорили лідери держав на початку повномасштабного вторгнення?

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови запевняв, що нібито не контролює ситуацію, та навіть пропонував завдати удару у відповідь по Мозирю. Однак українське керівництво дійшло висновку, що саме такого кроку й очікував Кремль.

Зеленський зазначив, що Росія намагалася втягнути Білорусь у війну, щоб змусити Україну розосередити сили та послабити східний напрямок, де зосереджувалися основні російські війська. У разі ударів по білоруській території Києву довелося б перекидати частину підрозділів для захисту північного кордону.

Нині, за словами президента, Росія продовжує використовувати територію Білорусі у своїх інтересах. Він також зауважив, що нинішня позиція Мінська є усвідомленою, а ілюзії щодо "нового етапу" відносин із Заходом не гарантують безпеки для білоруської влади.

Що відомо про роль Білорусі у війні Росії з Україною?