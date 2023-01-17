Зеленський провів зустріч зі Штайнмаєром у відеоформаті: деталі розмови президентів

Глава держави Володимир Зеленський 17 січня поспілкувався з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Розмова відбувалася у відеоформаті.

За інформацією Офісу Президента, перемовини відбулися в день 31-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Цікаво Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, – Independent

Зеленський поговорив зі Штайнмаєром

Президент зазначив, що Україна цінує:

ухвалені на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини,

вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час зустрічі у форматі відеоконференції Зеленський та Штайнмаєр обговорили:

ситуацію на фронті,

необхідність нарощування оборонної підтримки України,

дипломатичний процес реалізації української формули миру.

Дякую за всебічну допомогу Німеччини українцям. За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, за фінансову підтримку. Окремо хочу подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період,

– наголосив глава держави.

Дивіться фото з перемовин Зеленського та Штайнмаєра / Фото Офісу Президента

В Офісі Президента повідомили, що Зеленський детально поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. У контексті підготовки зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі "Рамштайн" він акцентував на необхідності нарощування оборонної підтримки України для наступного звільнення окупованих територій.

"Покладаємося на лідерську роль Німеччини в імплементації нашої формули миру", – наголосив глава держави.

Також Зеленський відзначив:

допомогу Німеччини в посиленні протиповітряної оборони України системою IRIS-T, яка дуже добре показала себе в захисті неба й порятунку людей,

рішення про надання Україні ЗРК Patriot та бойових машин піхоти Marder.

Президент додав, що допомога партнерів для стабілізації роботи української енергосистеми є дуже важливою. Також він високо оцінив допомогу Німеччини по лінії міжрегіональної та міжміської взаємодії.

"Наш патронат над українсько-німецькою мережею муніципалітетів дає свої результати. Бачимо це з обсягів взаємодії між містами наших держав", – зауважив Зеленський.

Окремо український лідер подякував німецькій стороні за рішення Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Під час розмови лідери також висловили сподівання на якнайшвидше повернення миру на українську землю.

"Ми маємо спільно наближати цей момент. І я думаю, що в нас є всі шанси цього року отримати довгоочікуваний мир і перемогу здорового глузду над агресією", – підсумував президент.