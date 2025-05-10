Зеленський розповів про дзвінок Трампу, який відбувся сьогодні
- П'ятеро світових лідерів провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, де погодили спільну позицію щодо повного і безумовного припинення вогню з понеділка.
- Україна та союзники готові до щонайменше 30-денного перемир'я, залежно від згоди Росії і ефективного моніторингу, що може відкрити шлях до мирних переговорів.
Після зустрічі Коаліції охочих у Києві п’ятеро світових лідерів провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом. Сторони погодили спільну позицію щодо повного і безумовного припинення вогню – вже з понеділка.
Про це розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка відбулася після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві.
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Зеленський і Трамп провели розмову
У ній взяли участь усі п’ятеро лідерів, які прибули до української столиці.
За словами Зеленського, сторони узгодили спільну позицію щодо безумовного припинення вогню на всіх фронтах – у повітрі, на суші та на морі.
Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом. Ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову – дуже потрібна,
– наголосив Зеленський.
Мир можливо почати вже з понеділка
Глава МЗС України зазначив, що Україна та союзники готові до щонайменше 30-денного перемир’я, починаючи вже з понеділка.
Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів,
– заявив міністр.
Також наголошується, що партнери України підтримують постійну комунікацію з Вашингтоном, а поточний контакт із командою Трампа демонструє спільну зацікавленість у стабілізації ситуації.