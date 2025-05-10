Зеленський розповів про дзвінок Трампу, який відбувся сьогодні

Після зустрічі Коаліції охочих у Києві п’ятеро світових лідерів провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом. Сторони погодили спільну позицію щодо повного і безумовного припинення вогню – вже з понеділка.

Про це розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка відбулася після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві.

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Зеленський і Трамп провели розмову

У ній взяли участь усі п’ятеро лідерів, які прибули до української столиці.

За словами Зеленського, сторони узгодили спільну позицію щодо безумовного припинення вогню на всіх фронтах – у повітрі, на суші та на морі.

Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом. Ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову – дуже потрібна,

– наголосив Зеленський.

Мир можливо почати вже з понеділка

Глава МЗС України зазначив, що Україна та союзники готові до щонайменше 30-денного перемир’я, починаючи вже з понеділка.

Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів,

– заявив міністр.

Також наголошується, що партнери України підтримують постійну комунікацію з Вашингтоном, а поточний контакт із командою Трампа демонструє спільну зацікавленість у стабілізації ситуації.