Рознесло 8 квартир, є жертви: у мережі з'явилось відео вибуху в багатоповерхівці Росії

8 вересня 2021 , 10:28
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Джерело:

телеграм-канал Baza

Вранці 8 вересня у багатоповерхівці російського Ногінська прогримів потужний вибух, який розніс 8 квартир та призвів до смерті 2 людей. У мережі з'явилося відео моменту вибуху.

Вибух газу стався у місті Ногінську, розташованому поблизу Москви. Потужна хвиля призвела до масштабних руйнувань.

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Момент вибуху зафіксували на камеру

У мережі оприлюднили відео моменту вибуху у квартирі 9-поверхівки. Кадри вдалося зафіксувати з вікон сусіднього будинку. На них помітно спалах, який призводить до обвалу частини будинку.

Интерфакс з посиланням на регіональне управління МНС Росії повідомляє, що у результаті інциденту повністю знищені 8 квартир. Сталося обвалення стіни на другому, третьому і четвертому поверхах.


У Росії через вибух обвалилася частина будинку / Фото МНС Росії


Повністю зруйновані 8 квартир / Фото МНС Росії

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Є жертви вибуху, кількість постраждалих зросла

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Підмосков'я повідомила про 7 постраждалих, у лікарні перебувають 5 з них. Крім того, стало відомо про 2 жертв вибуху газу.

Вибух у багатоповерхівці в Росії: що відомо

  • Потужний вибух прогримів вранці 8 вересня на 3-му поверсі 9-поверхового будинку в Ногінську.
  • Слідчий комітет відкрив за цим фактом кримінальну справу через надання послуг з порушенням правил безпеки.
  • На місці інциденту працюють 120 рятувальників та 30 одиниць техніки.
Автор: Наталія Пристанська