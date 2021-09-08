Рознесло 8 квартир, є жертви: у мережі з'явилось відео вибуху в багатоповерхівці Росії
Джерело:телеграм-канал Baza
Вранці 8 вересня у багатоповерхівці російського Ногінська прогримів потужний вибух, який розніс 8 квартир та призвів до смерті 2 людей. У мережі з'явилося відео моменту вибуху.
Вибух газу стався у місті Ногінську, розташованому поблизу Москви. Потужна хвиля призвела до масштабних руйнувань.
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Момент вибуху зафіксували на камеру
У мережі оприлюднили відео моменту вибуху у квартирі 9-поверхівки. Кадри вдалося зафіксувати з вікон сусіднього будинку. На них помітно спалах, який призводить до обвалу частини будинку.
Интерфакс з посиланням на регіональне управління МНС Росії повідомляє, що у результаті інциденту повністю знищені 8 квартир. Сталося обвалення стіни на другому, третьому і четвертому поверхах.
У Росії через вибух обвалилася частина будинку / Фото МНС Росії
Повністю зруйновані 8 квартир / Фото МНС Росії
Момент вибуху газу в Ногінську: дивіться відео (18+, містить нецензурну лексику)
Є жертви вибуху, кількість постраждалих зросла
Очільниця Міністерства охорони здоров'я Підмосков'я повідомила про 7 постраждалих, у лікарні перебувають 5 з них. Крім того, стало відомо про 2 жертв вибуху газу.
Вибух у багатоповерхівці в Росії: що відомо
- Потужний вибух прогримів вранці 8 вересня на 3-му поверсі 9-поверхового будинку в Ногінську.
- Слідчий комітет відкрив за цим фактом кримінальну справу через надання послуг з порушенням правил безпеки.
- На місці інциденту працюють 120 рятувальників та 30 одиниць техніки.