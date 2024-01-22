Коли почнеться розпад Росії, кадирівці стануть першими жертвами, – Яковенко
У Мелітополі між кадирівцем і російським військовим спалахнула сутичка, яка ледь не закінчилася стріляниною. Утім, це лише показовий виступ. Адже кадирівці сміливі тоді, коли упевнені, що не отримають "зворотній зв'язок".
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив, що буде з ними, коли впаде уся путінська влада.
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"Кадирівці дуже сміливі тоді, коли їм не дають відсіч. Проти вагнерівців вони виявилися вівцями", – зауважив опозиціонер.
Що буде з кадирівцями
За аналізом Ігоря Яковенка, кадирівці дуже мало, а то й жоден з них не опиняється в полоні. Це може свідчити про те, що "відважних" бійців Рамзана Кадирова, про яких він розповідає, немає на лінії фронту.
Вони можуть виступати в ролі загороджувальних загонів, які розміщуються за основним військом і не дають втекти солдатам з поля бою.
"Як тільки відбудеться серйозна поразка, наприклад, деокупація Криму, вся конструкція путінської влади піде в рознос. Тоді кадирівці будуть самі і, якщо не встигнуть втекти до себе в республіку, стануть одними з перших жертв. Тому що ненависть до них шалена", – пояснив Яковенко.
А ненавидять кадирівців російські силовики, спецслужби, росгвардія та інші окупанти.
Що відомо про конфлікт кадирівців з російським військовим: основне
- У тимчасово окупованому Мелітополі російський військовий зупинив конвой для перевірки документів. Бойове розпорядження, яке дозволяє в'їзд у місто, виявилося недійсне. Це спровокувало сутичку.
- Кадирівці почали погрожувати зброєю. "Командир" стримував своїх підопічних. Відомо, що в центрі сутички опинився улюбленець Кадирова Ваха Хамбулатов – командир батальйону "Схід Ахмат". За кадром було чутно звуки бійки.
- Нагадаємо, раніше Кадиров "узаконив кровну помсту" в Чечні. Тобто якщо так звані правоохоронці не знайдуть винуватця злочину, відповідатимуть за нього родичі.