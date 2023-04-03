Протягом 3 – 7 років, – Данілов спрогнозував розпад Росії

Україна продовжує протистояти російській навалі. У перемозі нашої держави ніхто не має жодних сумнівів. Водночас відкритим питанням залишається майбутнє Росії.

Своїми припущеннями щодо цього поділився секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю він розповів, коли Росія може розпастися.

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Росія от-от розпадеться

За словами Данілова, Заходу слід готуватися до того, що Росія або розпадеться, або розвалиться. Він наголосив на тому, що свого часу це вже переживав Радянський Союз.

Секретар РНБО зауважив, що саміт кремлівського диктатора Владіміра Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна підтвердив важливу гіпотезу. Мовиться про те, що Росія слабка. Ба більше, у неї ризик розвалитися на менші частини.

Захід не знає Росії, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже йде,

– наголосив Данілов.

Олексій Данілов переконаний, що сам процес розпаду Росії буде "вражаючим". А відбуватиметься він упродовж трьох, п'яти або семи років.

Це історичний процес, а історію не зупиниш,

– зазначив він.

Зауважимо, що напередодні Данілов прокоментував питання розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Він назвав країну, яка не дозволить Росії втілити у життя свій задум.

Ядерки у Білорусі може не бути

За словами секретаря РНБО, розміщення ядерної зброї на території Білорусі "не буде і бути не може". Принаймні до того часу, поки Китай не дозволить Путіну це зробити. Данілов "більш ніж впевнений", що цього і не станеться.

Він додав, що ядерка на території Білорусі не потрібна ані Китаю, ані Росії. Тим часом слова Путіна – чергова спроба шантажувати світ. Кремлівський диктатор таким чином намагається підштовхнути США до тиску на Україну. Щоб наша держава йшла на переговори та погодилася на умови Москви.

Тим часом слова Путіна – чергова спроба шантажувати світ. Кремлівський диктатор таким чином намагається підштовхнути США до тиску на Україну. Щоб наша держава йшла на переговори та погодилася на умови Москви. Олексій Данілов підкреслив, що серед прагнень росіян не подальша ескалація конфлікту. Аж ніяк, адже всередині країни міркують над тим, як би якомога швидше його закінчити.

До слова, напередодні Данілов виклав 12 кроків до деокупації Криму. У них він розписав, що має бути з півостровом після його звільнення від ворогів.