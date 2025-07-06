Американський експерт розповів, яку роль Кадиров може відіграти у потенційному розпаді Росії

У ході розпаду Росії чеченський лідер Рамзан Кадиров ще може стати великим борцем за незалежність на Кавказі. Такий сценарій можливий, адже колись і Радянський Союз видавався міцним і монолітним.

Про це розповів Януш Бугайський – політолог, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду під час панельної дискусії "Деколонізація Росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України", що відбулася в агенції "Укрінформ", передає 24 Канал.

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Яку роль Кадиров відіграє у розпаді Росії

Так, Януш Бугайський переконаний, що розпад Росії неминучий. Він вважає, що економічна криза призводитиме до зростання напруги на місцях – збільшуватиметься й невдоволення Москвою з боку регіонів. Тоді вони обиратимуть залишати ці ресурси собі й не ділитися ними з центром.

Бугайнський пояснює: регіональним лідерам доведеться обирати між службою Москві та кар’єрою в рідному регіоні, як це було під час розпаду СРСР.

Якщо ці процеси розпочнуться одночасно в кількох регіонах, то в Москви не буде можливості все це контролювати та утримувати. Не вистачить ані військ, ані поліції,

– заявив експерт.

За його словами, одним з перших регіональних лідерів в Росії, який розпочне відкрите протистояння з центром, може стати Рамзан Кадиров.

Зауважимо, раніше можливе економічне від'єднання регіонів як один з чинників розпаду Росії називав керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський. Також послабити країну-агресорку можуть підтримка приватних військових компаній і розрив банківської системи.