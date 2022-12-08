Росія чинить терор, геноцид і має розпастися: корінні народи Росії підписали декларацію

Корінні народи Росії заявили про власну незалежність і небажання коритися режиму імперських злочинців. Відтак, підписали декларацію про вихід зі складу Росії та проголошення її країною-терористом.

Відповідну декларацію у першому читанні ухвалили під час Форуму вільних народів пост-Росії. Учасники-представники проголосили п'ять пунктів декларації, які вони зобов'язались виконати.

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Визнання Росії країною-терористом

Зазначають, що Росія – країна-терорист, яка репресує власних громадян, колоніально експлуатує регіони, використовує практики насильної асиміляції, знищення і відвертого геноциду корінних народів в середині країни і народів поза країною.

Росія розв'язує війни для захоплення територій сусідніх держав чим не тільки порушує міжнародні норми права і етики, але й прирекла десятки мільйонів своїх громадян на загибель, бідність і ізоляцію,

– проголосили у декларації.

Учасники також наголосили, що Росія вже давно і безповоротно втратила будь-яку внутрішню і зовнішню легітимність, оскільки в країні не функціонують незалежні суди, відсутня можливість зміни влади шляхом чесних виборів.

Усі інституції працюють лише в інтересах корумпованого імперського режиму, який очолюють воєнні злочинці.

Росія – це держава-банкрот. Тому ми своїм рішенням про незалежність і вихід з її складу припиняємо існування Росії, як суб'єкта міжнародного права,

– наголосили у декларації.

Відділення вільних народів у окремі держави

Учасники конференції повідомили, що існування усіх нових незалежних держав буде відбуватись лише мирним шляхом. Будь-які територіальні, політичні, економічні суперечки будуть вирішуватись лише за столом переговорів.

Відмова від ядерної зброї

Всі незалежні держави постросійського простору – взяли на себе зобов'язаність одномоментно із проголошенням і поверненням до власної незалежності і встановлення дефакто суверенітету на своїй землі – відмовитись від ядерної і інших видів зброї масового ураження з передачею їх до утилізації НАТО чи або МАГАТЕ.

Виплата репарацій

Учасники зобов'язались, що всі активи і борги Росії включно з репараціями державам, які постраждали від її агресії пропорційно розділити між собою.

Для цього буде створено спеціальну міжнародну конференцію при участі країн ЄС і НАТО, а також країн, які постраждали від тероризму і воєн розв'язаних Росією за останні 30 років, це: Молдова, Ічкерія, Сакартвело, Україна.

П'яте – трибунал над воєнними злочинцями

У ході конференції учасники також визначили, що всі незалежні країни постросійської держави зобов'язуються провести відкритий трибунал над терористами і воєнними злочинцями.

А також реалізувати програми денацифікації і декомунізації.

Кожна з держав гарантію того, що не буде прикривати на своїй території злочинців, які перебуватимуть під слідством.

Країни зобов'язались зробити усе можливе, аби "нарешті демонтувати цю терористичну і колоніальну імперію – Російську Федерацію".

Розпад Росії неминучий: що відомо

Російська Федерація – утворена шляхом 58 послідовних експансій окремих народів.

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права (1970 рік), всі народи мають право вільно визначати свій політичний статус, здійснювати економічний, соціальний і культурний розвиток, зокрема, шляхом створення суверенної і незалежної держави , вільного приєднання до незалежної держави чи об'єднання з нею, встановлення будь-якого іншого політичного статусу.

, вільного приєднання до незалежної держави чи об'єднання з нею, встановлення будь-якого іншого політичного статусу. В реальності вихід одного суб'єкта неминуче спровокує "ефект доміно" та руйнування імперії. Очевидно, що Росія до останнього пручатиметься та вдаватиметься до тероризму й надалі.

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