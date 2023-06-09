Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він припустив, які області можуть першими покинути склад Росії, коли її поглине хаос.

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Північна Корея 2.0

Нещодавно у публічному конфлікті зіткнулись засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров. Це є показником того, що очікує Росію надалі.

Зрештою, це пояснює, чому були створені приватні армії – держава, її армія та влада, не контролюють ситуацію.

Вони розуміють, що в Росії може настати хаос. І до цього хаосу готуються ті, хто не може нікуди втекти. Тобто винуватці воєнних злочинів в Україні,

– зауважив Закаєв.

Вони й намагатимуться відгородитися від світу, створивши нову Північну Корею. Для цього до влади має прийти ще жорстокіший диктатор, який ізолює цю частину від зовнішнього світу. А населення Росії і раде бути прийняти це.

"Хто виконуватиме роль Кім Чен Ина – відкрите питання. Ось за це і будуть боротися, задля цього і створюються приватні армії", – наголосив голова Ічкерії.

ПВК намагатимуться ділити між собою російську територію. Але є ймовірність, що в цьому хаосі деякі регіони відділяться від так званої Російської Федерації. Не виключено, що підготовка до цього в деяких регіонах відбувається уже.

Ахмед Закаєв про відділення деяких регіонів від Росії: дивитись відео

Історичний досвід Кавказького регіону

Зокрема, Україна у 2022 році підписала пакт про те, що Ічкерія перебуває під російською окупацією.

Якщо почнеться глибока смута в Росії, весь Кавказький район буде готовий відділитися. Тому що в них є дуже хороший історичний досвід. У 1917 році була створена Республіка Гірців Кавказу,

– розповів Ахмед Закаєв.

В цю державу входило 7 національних республік і вона проіснувала 3 роки. Зауважимо, що Республіка Гірців Кавзаку була визнана десятками країн.

Цікаво також, що 1919 року Українська Народна Республіка та Конфедерація народів Північного Кавказу готувались підписати угоду про взаємодопомогу. Саме завдяки цьому проєкту договору зараз є певні угоди між структурами Збройних Сил України та Міністерством Оборони Республіки Ічкерія.

"Тож маючи досвід, Кавказький регіон буде першим, який зможе створити окреме утворення, будучи міжнародними суб'єктами. Вся правова основа у цих республік є", – зауважив голова уряду Ічкерії.

Зокрема, в Республіці Ічкерія над цим уже працюють. Восени там запланований з'їзд представників народу Північного Кавказу, де буде створена певна структура. В майбутньому вона може сприяти відновленню державного утворення.

Путін не має контролю

Зазначимо, що президент України заявив, що Путіна втратив владу, яку мав раніше. Всередині Росії назріває скандал і серйозна політична боротьба між державними та приватними арміями.

Путін не контролює ситуацію ще з початку перших днів війни. Взагалі Росію дуже складно назвати державою в загальноприйнятому розумінні. Це були декілька корпорацій, які експлуатували і населення, і природний ресурс на територіях. Путіну раніше вдавалося тримати баланс і контролювати ситуацію,

– зазначив Ахмед Закаєв.

Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну, де залучили сотні тисяч людей, ситуація вийшла з-під контролю. Якби Путін припустив, що війна може бути такою затяжною, цілком ймовірно, що не починав би її. Він сподівався, що мільярди, витрачені для створення диверсійних груп, політичних партій сприятимуть окупації.

Очікуваного бліцкригу, втім, не було. На сьогодні Владімір Путін розуміє, що це все призвело до руйнації й самої Росії.

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