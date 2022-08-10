Є серйозні протестні настрої, – міжнародний оглядач сказав, які регіони росії можуть відділитися

У деяких регіонах росії стрімко зростають протестні настрої. Найімовірніше, вони можуть відділитися.

На думку міжнародного оглядача Іллі Понамарьова, у перспективі російська держава взагалі припинить своє існування. Про це він сказав 24 каналу.

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Які території можуть відділитися першими

Пономарьов припустив, що першими можуть відділитися території північного Кавказу. Мовиться, зокрема, про Чечню та Дагестан.

Є серйозні сепаратистські настрої в Татарстані. Проблема в тому, що він оточений іншими територіями росії, і його незалежність можлива лише за умови повного розпаду держави,

– зауважив оглядач.

Якщо говорити про повний розпад держави-агресорки, то такий сценарій розвитку подій, вважає Пономарьов, є малоймовірним.

"росія як єдина територія залишиться після краху путінізму. А от росія як держава припинить своє існування. Це може бути російська республіка, але вже не російська федерація, яку ми сьогодні знаємо", – переконаний він.

Яким може бути розпад росії

Форум вільних народів росії ухвалив Декларацію про деколонізацію росії. Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар наголосив, що російська імперія має припинити існування, аби ніколи більше не становити загрозу для нашої країни.

За словами ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, процес самоусвідомлення корінних народів росії незворотній. Так, поневолені народи звільняться після падіння режиму путіна. У сучасній росії вони не відчувають себе людьми. Натомість дивлячись на Україну, вони отримують натхнення і думають цілями на майбутнє.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що звичайні люди в росії ніколи не зможуть скинути "фашистський режим путіна". А ось всі шанси розвалити росію є у Збройних Сил України. Тотальна поразка у війні серйозно похитне позиції путіна. Тоді у гру вступлять такі регіони, як татарстан, башкортостан, північний кавказ, поволжя, якутія, де досі жевріє хоча б якась національна самосвідомість.

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