Президент Володимир Зеленський та Офіс Президента висловилися, що депутат Олександр Юрченко немає етичних та моральних якостей далі залишатися народним обранцем. Зрештою остаточний вирок має видати суд.

Це перший безпрецедентний випадок, який показав, що розпочалося очищення "Слуг народу" від корупціонерів в їх лавах. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політолог Тарас Семенюк.

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Він зазначив, що така поведінка народного депутата не красить, а також це тінь на всю фракцію та на весь парламент. Тому що таких, як Олександр Юрченко, може бути більше.

Те що зараз стало відомо (про причетність до хабарництва – 24 канал), очевидно, що це неприпустимо. Наш парламентаризм має позбуватися таких неприємних речей,

– повідомив Тарас Семенюк.

Політолог розповів, що реакція на корупцію, особливо, коли мова йде про народного депутата, має бути миттєвою. Будь-яке затягування означає покривання і цього не потрібно допускати.

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"Коли оцінили певні факти, тільки тоді Ірина Венедіктова виписала підозру народному депутату. Я не думаю, що вона зацікавлена в тому, аби покривати народного депутата", – додав Тарас Семенюк.

Коротко про розслідування причетності Юрченка до хабаря