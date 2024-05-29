Розпочався "сезон грибів": в окупованому Донецьку прогриміли вибухи

Вдень 29 травня в тимчасово окупваному Донецьку пролунали гучні вибухи. Після цього над містом піднявся стовп диму.

Кадри диму, що піднімається над містом публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

Читайте також Могли уразити "Небо-М": опубліковано супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Луганська

Вибухи в Донецьку

За повідомленнями місцевих, приліт був по Київському району міста. За попередніми даними, є потерпілі, однак їхня кількість наразі невідома.

Окупаційна місцева "влада" інформацію про вибухи в Донецьку не коментувала.

Жителі Донецька публікують фото клубів диму, які видніються над містом / Фото: місцеві ЗМІ

Раніше "бавовна" сталася в Луганську