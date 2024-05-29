Розпочався "сезон грибів": в окупованому Донецьку прогриміли вибухи
29 травня 2024, 18:08Читать новость на русском
Вдень 29 травня в тимчасово окупваному Донецьку пролунали гучні вибухи. Після цього над містом піднявся стовп диму.
Кадри диму, що піднімається над містом публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.
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Вибухи в Донецьку
За повідомленнями місцевих, приліт був по Київському району міста. За попередніми даними, є потерпілі, однак їхня кількість наразі невідома.
Окупаційна місцева "влада" інформацію про вибухи в Донецьку не коментувала.
Жителі Донецька публікують фото клубів диму, які видніються над містом / Фото: місцеві ЗМІ
Раніше "бавовна" сталася в Луганську
- Увечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську також було чути потужні вибухи. Після цього у місті розпочалася пожежа, а над будинками здійнявся дим.
- Окупанти традиційно відзвітували про роботу ППО. Водночас У Луганській ОВА повідомили, що приліт був у районі колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, де базувалися війська й техніка ворога.
- Після атаки росіяни звинуватили в усьому власні ЗМІ. Адже саме пропагандистські інтернет-ресурси написали про удар по авіаційних об'єктах. Перед тим, у березні, російські телеграм-канали повідомили, що на Луганському авіаційному заводі знову ремонтуватимуть вертолітні двигуни.
- У мережі з'явилися знімки аеродрому, який атакували Сили оборони. Імовірно, було вражено радіолокаційний комплекс "Небо-М".