Розпочався обмін заручниками з терористами "ДНР"

Українська сторона вже також прийняла перших людей, які перебували у полоні бойовиків так званої "ДНР".

27 грудня на Донбасі розпочався великий обмін полоненими. Загалом обмін відбувається за формулою 74 українці на 306 осіб.

Першими звільнили тих осіб, хто перебував у полоні "ЛНР" – 16 осіб.

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Згодом розпочалося і звільнення бранців між Києвом і так званою "ДНР", пише LIGA.net.

За інформацією журналістів, першими лінію розмежування перетнули ті особи, хто відбував покарання на території України.

Додамо, що на час обміну полоненими бойовики "ДНР" за крили пункт пропуску "Майорськ", відтак з боку непідконтрольної території зібралася велика черга, передають "Новини Донбасу".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко уже привітав телефоном перших звільнених із полону українців.