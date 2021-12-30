Розпочнуть перевірку: Зеленський відповів на петиції про обов'язкову вакцинацію

Президент Володимир Зеленський відповів на обидві петиції щодо вимоги скасування примусової вакцинації населення, які набрали необхідні 25 тисяч підписів.

Петиції зібрали потрібну кількість голосів

Мова йде про петицію № 22/123600-еп "Відміна примусової вакцинації населення" Дмитра Зінькевича та електронну петицію № 22/123656-еп "Повне скасування карантину та добровільно-примусової вакцинації від COVID-19" Юрія Ахрамейка.

Увага Топ провальних і правильних рішень МОЗ у 2021 році

Зазначимо, що відповіді президента є майже однаковими за змістом та контекстом до обох петицій.

Що відповів Зеленський

Президент наголосив, що в українському законодавстві прописаний обов'язок громадян не лише піклуватися про своє здоров'я та здоров'я дітей, а й не шкодити здоров'ю інших громадян.

Для цього у передбачених законодавством випадках українці повинні проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення від низки хвороб.

Наразі тенденції до посилення негативного впливу біологічних чинників на населення та навколишнє природне середовище вимагають нових системних дій і рішень,

– додав Зеленський.

Доручення уряду

Однак Володимир Зеленський зауважив, що звернувся до уряду з проханням з'ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування.

Та пояснив, що лише такі інциденти можуть нести небезпеку для суспільства та кожної людини.

Коротко про обов'язкову вакцинацію в Україні

Примусова та обов'язкова вакцинація – це різні поняття. Примус – це порушення прав людини. Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 зараз передбачена лише для окремих категорій працівників. І кожна людина самостійно робить свій добровільний вибір щодо вакцинації".

З 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади.

МОЗ кілька разів уже розширював перелік професій, працівники, яких обов'язково повинні мати щеплення проти COVID-19.

Детально МОЗ доповнило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи. Нині форма довідки про протипокази до вакцинації перебуває на затвердженні у Центральних органів виконавчої влади.