Розправа над медіа: як команда Порошенка знищила канал на догоду Януковичу

Нинішнє оточення Петра Порошенка на догоду режиму Віктора Януковича знищило незалежне медіа. Мовиться про телеканал ТВі, який був "голосом правди" в часи цензури до квітня 2013 року.

Телеканал знищили зусиллями Миколи Княжицького, який мав тісні зв'язки з членом команди Віктора Януковича та кадебістом Володимиром Сівковичем. На каналі ТВі виросла справжня школа незалежної телевізійної журналістики.

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Які відомі журналісти працювали на телеканалі ТВі

На телеканалі працювала Наталія Седлецька, яка згодом створила проєкт журналістських розслідувань "Схеми" для "Радіо Свобода". Журналістом також був Мустафа Найєм, який згодом став народним депутатом. Ба більше, працював навіть Павло Шеремет, якого через 3 роки, 20 липня 2016 року, вб'ють у центрі Києва.

Саме тоді з каналу ТВі звільнились понад 30 журналістів на знак протесту проти рейдерської атаки Княжицького та його соратників. Серед репортерів, які поставили свої підписи під заявами про звільнення були:

Мустафа Наєм;

Денис Бігус;

Дмитро Гнап;

Анастасія Станко;

Юлія Банкова;

та багато інших.



Павло Шеремет, Дмитро Гнап та Денис Бігус / Колаж 24 каналу

Ексвласник опозиційного ЗМІ – Констянтин Кагаловський

Маючи нагоду, я поїхав до містечка Сен-Жан-Кап-Ферра, що поблизу Ніцци, для розмови з ексвласником телеканалу ТВі Костянтином Кагаловським. Саме він створив єдине опозиційне медіа за часів правління диктатури Януковича.

Костянтин Кагаловський має громадянство Великої Британії та Росії. Він був одним з акціонерів російської нафтової компанії "ЮКОС". Ексголова компанії Михайло Ходорковський вирішив залишитися в Росії та потрапив до в'язниці на 10 років. Кагаловський же вирішив назавжди виїхати з Росії.

Ще за часів президентства Віктора Ющенка Кагаловський створив в Україні телеканал, який був незалежний у своїй редакційній політиці. Так було доти, поки його не знищили руками Княжицького.

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Кагаловський погодився розповісти деталі історії, яка стала прикладом цензури за часів Януковича. До того ж за допомогою людей, які позиціонували себе як опозиція. Наша розмова має бути застереженням для всіх лиходіїв, які вирішили продати душу диктатору та водночас заховати своє нутро за вишиванкою з патріотичною риторикою.

Як почалась медійна цензура

Кагаловський пригадує, як у часи Януковича почалася цензура. Спочатку, за словами ексвласника, канал напряму не чіпали. Проте згодом вирішили повпливати на редполітику за допомогою Княжицького, який був генеральним директором телеканалу.

Телеканал був одним із небагатьох медіа, які розповідали в умовах цензури про вкрадене "Межигір'я" Януковича та аферу з "вишками Бойка" – захоплені росіянами в окупованому Криму нафтовидобувні платформи.

У липні 2012 року, через 2,5 роки після приходу Януковича, податкова повідомила про порушення кримінальної справи стосовно Княжицького за ухилення від сплати податків. Кагаловський попросив лідерів опозиції зробити Княжицького депутатом, щоб той уникнув в'язниці. Саме так і почалася політична кар'єра нинішнього соратника Порошенка.

Яценюк міг допомогти каналу

Втілювати план знищення ТВі на догоду Януковичу почали у квітні 2013 року. Арсеній Яценюк, який був тоді лідером фракції "Батьківщина", мав би повпливати на Княжицького.

Проте він немовби навмисно виїхав за кордон, щоб не бути причетним до цієї ситуації. А потім самоусунувся та не став заважати знищувати ТВі.

Як потім виявилося, Княжицький діяв не сам, а за допомогою Володимира Сівковича – члена "Партії регіонів" та ексвіцепрем'єра, а також на той момент заступника секретаря РНБО. Виходить, що на словах було протистояння тодішньої влади та опозиції, а в кулуарах вони координували свої дії, зокрема організовуючи рейдерську атаку.

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Телеканал "прогнули" під режим Януковича

Канал ТВі потрапив у інформаційний холдинг сім'ї Януковича. Це сталося після того, як Княжицький посадив "маріонетку" в крісло керівника та коли звідти звільнилися всі незалежні журналісти.

Керівником "нового" телеканалу став Сергій Арбузов (ексвіцепрем'єр-міністр – 24 канал). Йому допомагав Давид Жванія, який перейшов на бік "регіоналів", бувши при цьому бізнес-партнером Миколи Мартиненка – "гаманця" партії "Батьківщина".

За словами Кагаловського, на початку Революції Гідності Княжицький ділився інформацією з владою Януковича через Сівковича. Уже після Революції Гідності депутат запустив новий канал під назвою "Еспресо". І, як виявляється, використав для цього обладнання, яке він забрав з ТВі.

Історія з телеканалом показова

Ця розмова з Констянтином Кагаловським була важлива, щоб розставити усі крапки над "і". В історії рейдерського захоплення опозиційного телеканалу встановлено роль кожного з фігурантів, які зараз між собою змагаються в патріотизмі.

Зараз Кагаловський не збирається створювати в Україні інших телеканалів або робити тут бізнес. Ця історія – епілог. Урок усім нам, який показує, що зовнішній патріотизм може бути лиш "ширмою" для злочинців, які активно допомагали Януковичу насаджувати диктатуру.

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